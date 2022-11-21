«Новая газета. Европа»: почти 160 российских детей потеряли отцов из-за мобилизации

По меньшей мере 159 российских детей остались без отцов в результате мобилизации, подсчитала «Новая газета. Европа» на основе данных из открытых источников.

За последние два месяца из открытых источников стало известно о гибели как минимум 217 мужчин, получивших повестки, указывает «Новая газета. Европа». Мобилизованные погибали не только на фронте, но и в учебных центрах, на полигонах и в воинских частях. Среди погибших как минимум 15 многодетных отцов. Всего сиротами остались дети в 91 семье.

Ранее журналисты «Медиазоны»* и Би-би-си при поддержке волонтеров выяснили, что с начала боевых действий в Украине погиб 9001 военный.

*«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

