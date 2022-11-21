В Украине сформировали батальон тюркоязычных народов «Туран»

В Украине сформировали батальон тюркоязычных народов, получивший название «Туран». Подразделение возглавил гражданин Кыргызстана Алмаз Кудабек, сообщает украинское издание «Страна». Бойцы в своем видеообращении пообещали бороться с «имперским режимом» Владимира Путина и «шайтанским режимом» Рамзана Кадырова.

«Под видом спецоперации [Владимир ]Путин устраивает геноцид тюркоязычного народа. Прикрываясь Исламом, Рамзан Кадыров объявляет джихад. Ислам для нас — святое, и не надо играть с нашим святым. Мы будем уничтожать этот шайтанский режим [Рамзана] Кадырова, имперский режим [Владимира] Путина, мы будем бороться каждый день», — говорит в видеообращении глава батальона.

Активнее всего мобилизационные мероприятия в России проводились в малых этнических регионах — например, в Дагестане, Якутии, Бурятии и Чувашии. Правозащитники неоднократно указывали на то, что в Украину отправляют непропорционально много представителей этнических меньшинств.