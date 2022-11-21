Губернатор Белгородской области заявил о создании новой «засечной черты» в регионе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о создании в регионе новой «засечной черты» на границе с Украиной. Такое заявление чиновник сделал в ходе пресс-конференции в понедельник, 21 ноября.

«Мы готовимся к различным вариантам, <...> поэтому, начиная с апреля, и занимаемся достаточно активно укреплением рубежей в рамках своих полномочий. <…> Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов государства российского, поэтому это продолжается и сейчас», — сказал белгородский губернатор.



Белгородская засечная черта была возведена в XVII веке и состояла из оборонительных сооружений, созданных из лесных завалов-засек, частоколов, земляных валов и рвов, отмечает «Коммерсант». Глубина ограды местами достигала 20-30 километров, а длина — 800 километров. Засечная черта представляла из себя рубеж, который защищал территорию Русского царства от набегов крымских татар. Она проходила по территории современных Сумской области Украины, а также Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской областей России.

Ранее пресс-служба компании Евгения Пригожина «Конкорд» сообщила, что в Белгородской области строят фортификационные сооружения, так называемую «Линию Вагнера».