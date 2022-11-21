Администрация владимирской ИК-6 отказывается выдавать Навальному* зимнюю обувь

Оппозиционный политик Алексей Навальный* в своих соцсетях рассказал, что намерен подать новый иск к ИК-6 в Мелехово. Причиной стало то, что администрация исправительного учреждения отказывается выдавать ему зимние сапоги.

«Вот и сейчас, когда представители прогрессивной общественности хотят обсудить международное положение в твиттере или обманывают своих друзей, говоря им, что читали «Улисс», я подаю в суд на свою колонию, требуя, чтобы мне выдали зимние сапоги. <…> Вся зона уже несколько недель как перешла на зимнюю форму одежды, а мои зловредные тюремщики нагло не дают мне зимних сапог», — рассказал оппозиционер.

По мнению Навального*, отказ администрации владимирской ИК-6 выдавать ему зимние сапоги — это новый рычаг давления. Политик объяснил, что отсутствие зимней обуви — это прямой путь к простуде, а значит — новые просьбы к тюремщикам о таблетках и медпомощи.

«Чувствуя, что у них появился дополнительный рычаг, администрация начнет выкручивать руки и требовать, чтобы вы отказались от каких-то своих позиций. Тюремная борьба — бесконечный поиск взаимных уязвимостей. И дурацкие зимние ботинки делают меня уязвимым», — рассказал политик.

В марте Лефортовский суд Москвы приговорил Навального* к 9 годам строгого режима по делу о «мошенничестве и оскорблении суда». Заседание проходило в покровской ИК-2, где политик отбывал наказание по делу «Ив Роше». Во владимирскую ИК-6 Навального* этапировали 14 июня.

С 12 августа Навального* систематически отправляют в ШИЗО. Сроки заключения росли с каждым разом — сперва его поместили в штрафной изолятор на трое суток, второй раз — на пять, в третий — на семь, в четвертый — на 15, в пятый — на 12, в шестой — на 14, в седьмой — на 11.

Недавно Навальный* рассказал, что против него возбудили новое уголовное дело. Его обвиняют в пропаганде терроризма и экстремизма, призывах к участию в запрещенной в РФ деятельности, в ее финансировании, а также в публичной «реабилитации нацизма».

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности или терроризму». Он также включен в реестр «иностранных агентов».