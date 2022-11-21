Как минимум один человек погиб при обстреле Херсона

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате российского удара по Херсону. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Всего в Херсонскую областную больницу было доставлено четверо раненых, один из них после госпитализации скончался, рассказал Тимошенко. По его словам, под обстрел также попало село Антоновка — там пострадала женщина. Ее тоже доставили в областную больницу.

Местные паблики сообщают, что в городе продолжают раздаваться взрывы.