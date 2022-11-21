Польша разместит на границе с Украиной немецкие ПВО Patriot

Польша согласилась разместить германские системы противовоздушной обороны Patriot на границе с Украиной. Об этом в своем Twitter сообщил министр национальной обороны страны страны Мариуш Блащак.

«Я принял предложение министра обороны Германии о размещении в нашей стране дополнительных пусковых установок ракет Patriot», — написал глава польского Минобороны.

Такое решение было принято после инцидента с падением ракеты в польском селе Пшеводув, в результате которого погибли два человека. Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что обломки могли быть как российского, так и украинского происхождения.

Тем временем Литва отказалась передавать Украине свои самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и зенитные комплексы NASAMS. Министр обороны республики Арвидас Анушаускас заявил, что не может разглашать причины, по которым Вильнюс принял такое решение.



