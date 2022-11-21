Мосгорсуд оставил под стражей экс-главреда Tatler Ариана Романовского

Мосгорсуд оставил под стражей бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского, обвиняемого в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщают «Осторожно, новости».

Адвокаты, оспаривая решение о заключении Романовского под стражу, отметили, что его вина не доказана, а в отношении него избрана слишком строгая мера пресечения. Сам Ариан заявил, что в своей работе всегда руководствовался законом о СМИ, всю жизнь прожил в Москве и скрываться от преследования не намерен. На заседании были также представлены письма от ЦУМ, характеристики от Conde Nast, Elephant Production и «Гранд-отеля «Мойка 22», однако суд не принял их во внимание.

Ранее Мосгорсуд оставил под стражей коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, который проходит по тому же уголовному делу, что и Романовский. Защита просила перевести Суханова под домашний арест или отпустить под залог в 15 млн рублей.

Собчак отреагировала на решение суда по апелляции. «Не было никаких причин не отпускать Кирилла и Ариана под домашний арест. Никаких причин держать их в СИЗО. Они точно никуда бы не сбежали, точно не стали бы мешать расследованию», — написала журналистка в своем Telegram-канале.



