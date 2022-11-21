Рэпер Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году

Американский рэпер Канье Уэст, также известный как Ye, объявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на распространившееся в социальных сетях видео с участием исполнителя.

«Да <...> Мы двигаемся вперед в будущее», — заявил рэпер, отвечая на вопрос, собирается ли он принимать участие в президентских выборах в 2024 году.

На видеозаписи рэпер демонстрирует одежду с надписями «Ye24». Отмечается, что Ye является сценическим псевдонимом исполнителя, а цифра 24 может символизировать 2024 год.

На прошлой неделе бывший президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства в 2024 году. Он пообещал своим сторонникам «победить радикальных демократов». Действующего президента США Джо Байдена он назвал «лицом коррупции и радикальных левых».

О своем намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году также заявил и действующий президент США Джо Байден. Он предупредил, что окончательное решение об участии в президентских выборах примет только в начале следующего года. 20 ноября ему исполнилось 80 лет.