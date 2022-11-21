Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев в Украине

Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для участников добровольческих формирований, задействованных в Украине. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, лица, которые в составе добровольческих формирований «содействуют выполнению задач на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 г.», наделяются статусом ветерана боевых действий. Кроме того, те кто получил ранения признаются инвалидами боевых действий.

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, касающихся мобилизации и статуса военнослужащих в России. В частности, он подписал закон, приравнивающий участников добровольческих формирований к статусу военнослужащих по контракту.