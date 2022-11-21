В Батайске сестру мобилизованного оштрафовали на 30 тыс. рублей за «дискредитацию» армии

Суд в Батайске оштрафовал на 30 тыс. рублей сестру мобилизованного из Ростовской области за публикацию видео с жалобами солдат. Ее признали виновной в «дискредитации» российской армии, сообщает издание «7х7».

В начале ноября жительница Батайска Олеся Шишканова опубликовала в Telegram-канале «Батайск город» видеообращение мобилизованных, в котором те пожаловались на отсутствие нормального обмундирования. Среди резервистов был также ее брат.

Мобилизованные в видеообращении рассказали, что их не обеспечили ни экипировкой, ни оружием, ни едой. По словам солдат, им выдали лишь ржавые автоматы и патроны. При этом мужчины заявили, что готовы воевать, но «умирать просто так» не хотят.

Шишканова свою вину не признала и намерена обжаловать приговор.



