Зеленский заявил, что Россия выпустила по Украине более 4700 ракет

Россия с 24 февраля выпустила по Украине более 4700 ракет. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении к международной организации «Франкофония», представители которой проводили встречу в Тунисе.

«Сегодня 270-й день полномасштабной войны. Более 4700 ракет применила Россия. Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи человек погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, только в ходе последней массированной атаки, которую российские войска предприняли 15 ноября, по украинским городам было выпущено около ста боеголовок.



«Знаете, что такое ракетный удар? Это более 20 миллионов человек без света. Такой был вред энергосистеме, такое было срочное аварийное отключение. Отключились и реакторы на двух наших атомных станциях — из-за ракетного поражения энергетики», — рассказал он участникам встречи.

Зеленский напомнил о представленной на саммите G20 украинской формуле мира, в которой содержится десять пунктов — в том числе вывод российских войск, освобождение пленных, а также обеспечение энергетической, продовольственной и ядерной безопасности. По его мнению, добиться долгосрочного мира возможно лишь при реализации всех перечисленных условий.

«Российская агрессия не просто прекратится — будет восстановлена стабильность и предсказуемость для всех в мире. Вот почему наша формула мира — это формула мира для мира», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее Владимир Зеленский выступил на международном форуме по безопасности в Галифаксе. В своем видеообращении к участникам он заявил, что Россия ищет не мира с Украиной, а краткосрочной передышки в боевых действиях для восстановления своих сил.