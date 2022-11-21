Руководитель администрации Читы Александр Сапожников покинул пост, чтобы отправиться в Украину

Глава Читинской городской администрации Александр Сапожников объявил о решении уйти в отставку, чтобы «отправиться туда, где сегодня нужен больше всего — в зону специальной военной операции». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего — в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и моё призвание вновь встать на защиту нашей страны», — говорится сообщении.

Администрация Читы в ответ на запрос агентства РИА «Новости» подтвердила отставку Сапожникова. Временно исполняющим обязанности назначен первый замглавы мэра Андрей Гренишин.

Сапожников занял пост сити-менеджера Читы в 2019 году. Как следует из его биографии на сайте «Единая Россия», с 1994 по 1996 годы он проходил военную службу в ВДВ и принимал участие первой чеченской войне. Тогда же он получил ранение. С 1999 по 2000 годы Сапожников был в командировке в Моздоке.