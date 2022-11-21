Пожилого художника назвали «фашистом» и закидали снежками за антивоенные граффити в Калужской области

В Калужской области пожилого художника назвали «фашистом» и закидали снежками за нарисованные им антивоенные граффити. Об этом сообщает «7х7».

Два новых граффити про символ Z и российский суд появились в городе Боровск Калужской области. Их автором стал 84-летний местный житель Владимир Овчинников. Во время съемки к нему и оператору подбежали прохожие и потребовали закрасить рисунки, угрожая вызвать полицию. Услышав отказ, один их них стал кидаться снежками и залепил граффити снегом.

Кроме того, недовольные местные жители обозвали художника и видеооператора «фашистами» и «петухами еврейскими». После тщетных попыток уладить конфликт пожилой граффитист просто ушел.

Это не первые антивоенные работы Овчинникова. Ранее он посвятил одно из своих граффити отступлению российской армии из Херсона. А за рисунок девочки под бомбами пожилого художника оштрафовали.

Фото: «7х7»