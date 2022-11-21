Россия будущего: от «СССР 2.0»‎ до «НЭП 2.0»‎

«Коммерсант»‎ рассказал о новом докладе Фонда прогрессивной политики «Образы будущего для России: сценарии, развилки и оценки». В нем политологи и экономисты представили видение будущего страны после «крушения миропорядка».

Всего в докладе представлено четыре варианта: «СССР 2.0»‎, «НЭП 2.0», «Евразийский полюс» и «Нация Z». Сценарий «СССР 2.0»‎ — замыкание государства в самом себе — они считают наиболее вероятным. Создатели доклада подчеркнули, что возвращение уехавших необходимо для всех вариантов. И скорее всего в стране будут сочетаться все эти варианты в разной степени. Также в сценариях учтена необходимость промышленного шпионажа, больших вложений в инфраструктуру городов. Повышение производительности труда и госрегулирование цен может помочь создать самодостаточную — как в Китае или США — экономическую систему, уверены докладчики.

Директор фонда Олег Бондаренко рассказал, что доклад стал ответом на статью начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева. Он предложил свои сценарии: «государство-роман», «Родина-мать с лазерным мечом», «страна-пророк», «страж добра» и другие.

«СССР 2.0» — это возврат к советской системе образования и медицины, возвращение в страну уехавших граждан.

«Если границы будут закрыты для тех, кто желает лечиться в Европе, это даст импульс развитию отечественной медицины», — считает один из авторов доклада профессор РАНХиГС Сергей Серебренников.

Также в этом сценарии необходимо «отрефлексировать, легализовать и признать» национальную культуру и российскую историю, что приведет к появлению «новой самоидентичности».

«НЭП 2.0» — это максимально пространный, но векторный «образ», противостоящий «новому Госплану», рассказал еще один автор доклада президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Если в первом случае нам опять нарисуют, сколько тонн галош и куда отгружать, то здесь все-таки остаются рыночные потребности, выбор между галошами и кроссовками», — добавил он.

В этом варианте важна «максимизации свободы внутри страны»‎. То есть, добавил Геращенко, должен появиться «класс свободных людей»‎: патриотов, которые критикуют государство, но готовы взять все в свои руки.

Технологическое сотрудничество предлагают налаживать со странами, для которых Россия может стать «маяком».

«Евразийский полюс»‎ для России менее вероятен, поскольку на эту роль претендует Китай. По словам Бондаренко, нужно иметь собственную экономическую модель развития. В «полюсе»‎ будет запрос на традиционные ценности, которые близки Азии.

«Нация Z», по словам Бондаренко — это вариант «нацбилдинга по-русски». В нем необходимо «настоящее, а не декларативное постулирование семейных ценностей и стимулирование рождаемости».

«Уровень разводов и абортов в нашей стране является самым высоким в Европе, поэтому начинать нужно с головы, создавать условия и атмосферу, чтобы Россия рожала, а не вымирала», — пояснил Бондаренко.

Для «Нации Z»‎ важны также национализация элит, легализация оружия и «русская репатриация».