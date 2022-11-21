Россия будущего: от «СССР 2.0»‎ до «НЭП 2.0»‎

«Коммерсант» рассказал о новом докладе Фонда прогрессивной политики «Образы будущего для России: сценарии, развилки и оценки». В нем политологи и экономисты представили видение будущего страны после «крушения миропорядка».
Всего в докладе представлено четыре варианта: «СССР 2.0», «НЭП 2.0», «Евразийский полюс» и «Нация Z». Сценарий «СССР 2.0» — замыкание государства в самом себе — они считают наиболее вероятным. Создатели доклада подчеркнули, что возвращение уехавших необходимо для всех вариантов. И скорее всего в стране будут сочетаться все эти варианты в разной степени. Также в сценариях учтена необходимость промышленного шпионажа, больших вложений в инфраструктуру городов. Повышение производительности труда и госрегулирование цен может помочь создать самодостаточную — как в Китае или США — экономическую систему, уверены докладчики.
Директор фонда Олег Бондаренко рассказал, что доклад стал ответом на статью начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева. Он предложил свои сценарии: «государство-роман», «Родина-мать с лазерным мечом», «страна-пророк», «страж добра» и другие.
«СССР 2.0» — это возврат к советской системе образования и медицины, возвращение в страну уехавших граждан.
«Если границы будут закрыты для тех, кто желает лечиться в Европе, это даст импульс развитию отечественной медицины», — считает один из авторов доклада профессор РАНХиГС Сергей Серебренников.
Также в этом сценарии необходимо «отрефлексировать, легализовать и признать» национальную культуру и российскую историю, что приведет к появлению «новой самоидентичности».
«НЭП 2.0» — это максимально пространный, но векторный «образ», противостоящий «новому Госплану», рассказал еще один автор доклада президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
«Если в первом случае нам опять нарисуют, сколько тонн галош и куда отгружать, то здесь все-таки остаются рыночные потребности, выбор между галошами и кроссовками», — добавил он.
В этом варианте важна «максимизации свободы внутри страны». То есть, добавил Геращенко, должен появиться «класс свободных людей»: патриотов, которые критикуют государство, но готовы взять все в свои руки.
Технологическое сотрудничество предлагают налаживать со странами, для которых Россия может стать «маяком».
«Евразийский полюс» для России менее вероятен, поскольку на эту роль претендует Китай. По словам Бондаренко, нужно иметь собственную экономическую модель развития. В «полюсе» будет запрос на традиционные ценности, которые близки Азии.
«Нация Z», по словам Бондаренко — это вариант «нацбилдинга по-русски». В нем необходимо «настоящее, а не декларативное постулирование семейных ценностей и стимулирование рождаемости».
«Уровень разводов и абортов в нашей стране является самым высоким в Европе, поэтому начинать нужно с головы, создавать условия и атмосферу, чтобы Россия рожала, а не вымирала», — пояснил Бондаренко.
Для «Нации Z» важны также национализация элит, легализация оружия и «русская репатриация».