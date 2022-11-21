Путин примет участие в декабрьском саммите ЕАЭС в Бишкеке

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет 9 декабря в Бишкеке. Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил в понедельник, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, планирует ли Путин принять участие во встрече и в каком формате состоится его выступление, Песков сказал: «Действительно, участие в саммите сейчас готовится. После того как подготовка будет завершена, мы объявим».

В Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. Примечательно, что ранее Путин отказывался выступать на саммитах, в которых принимала участие Украина. Так, на встрече стран G20 на Бали российскую делегацию возглавил не президент РФ, а министр иностранных дел Сергей Лавров. Российский лидер также отказался выступать с видеообращением к участникам Группы двадцати.



