В Госдуме отказались от введения уголовной ответственности за повторное нарушение запрета «ЛГБТ-пропаганды»

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил поправки о введении уголовной ответственности за повторное нарушение запрета «пропаганды ЛГБТ и педофилии». Об этом сообщает «Коммерсант».

Ранее депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП) предложили ввести уголовную ответственность за повторное нарушение «запрета ЛГБТ-пропаганды и педофилии». Соответствующие поправки парламентарии внесли ко второму чтению документа.

Так, Останина и Бурляев предложили ввести до года лишения свободы за повторное нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ, до двух лет — за повторное нарушение запрета с использованием СМИ, до трех лет — за повторное нарушение запрета среди несовершеннолетних. Кроме того, поправки предполагали введение наказания до двух лет лишения свободы за повторное нарушение запрета пропаганды педофилии и до пяти лет — за то же правонарушение, но уже с использованием СМИ.

Кроме того, в Госдуме отклонили поправки о введении административной ответственности за пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх. Штраф составлял от нескольких сотен тысяч рублей до 5 млн рублей.

Автором законопроекта о запрете «ЛГБТ-пропаганды» выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он предложил ввести административные штрафы до 5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ не только среди детей, но и взрослых. Кроме того, парламентарий предложил наказывать штрафом до 10 млн рублей за пропаганду педофилии и до 1 млн рублей за пропаганду смены пола.

Распространение новых норм коснется в том числе фильмов и литературы. По данным «Коммерсанта», издатели попросили депутатов доработать законопроект и уже внесли в него ряд предложений. В частности, они предлагают уточнить, возможно ли упоминание «нетрадиционных сексуальных отношений» в книгах, например, в историческом контексте.

Ранее РБК со ссылкой на книжные издательства указало, что размытые формулировки ключевых понятий в законопроектах могут привести к исчезновению половины всех книг на российском рынке. В частности, с продажи могут снять все книги Виктора Пелевина, биографию Петра Чайковского и даже «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Бесы» Федора Достоевского.