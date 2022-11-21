Сирийские силы атаковали юг Турции

Турецкое агентство «Анадолу»‎ сообщило, что сирийское отделение Рабочей партии Курдистана нанесло ракетный удар по югу Турции — приграничному району Каркамыш.

Всего по району выпустили пять ракет, три человека погибли, шестеро получили ранения. Взрывы произошли на территории здания лицея, есть попадании в два жилых дома и фуру недалеко от КПП «Каркамыш».

«Коммерсант»‎ со ссылкой на газету Yeni safak пишет, что Турция начала операцию в Сирии на день раньше, потому что ее данные расшифровали США. Турецкие военные атаковали 89 целей в Сирии и Ираке вечером 19 ноября, хотя должны были сделать это вечером 20 ноября.

«Была организована новая воздушная операция в Сирии и северном Ираке. В ходе операции было уничтожено 89 объектов террористов. Многие террористы РПК, включая многих высокопоставленных руководителей, были ликвидированы. Операция рассматривается как первый шаг возможной наземной операции в Сирии»,— сказано в сообщении.

Вчера турецкое Минобороны сообщило об атаке на позиции в Ираке и Сирии. Сообщалось, что уничтожены бункеры, пещеры и укрытия террористов, но СМИ писали о 15 погибших мирных жителях. Операцию «Коготь-меч»‎ заявили как борьбу с террористами в ответ на теракты в Стамбуле 13 ноября. При этом о начале спецоперации в Сирии президент Турции Реждеп Эрдоган объявлял еще в июне этого года.