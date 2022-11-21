Мосгорсуд оставил коммерческого директора Ксении Собчак под арестом

Коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова оставили под стражей. Его обвиняют в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Собчак на прошлой неделе извинилась за подчиненных.

Жалобу рассматривал Мосгорсуд, сообщил ТАСС. Защита просила перевести Суханова под домашний арест или отпустить под залог в 15 млн рублей.

Суханов сказал, что сотрудникам следствия сложно выезжать к нему в СИЗО на следственные действия, а на домашнем аресте он сможет больше сотрудничать со следствием.

Вместе с Сухановым по делу проходит экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский. Оба фигуранта находятся под стражей.

На прошлой неделе Ксения Собчак извинилась перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым за действия своих коллег. Она заявила, что политического контекста в уголовном деле нет. Она фактически признала, что журналисты причастны к вымогательству, отметив, что они «искренне сожалеют о произошедшем».

Фото: «Коммерсант»