Gulagu.net: завербованного для участия в боях в Украине заключенного увезли на расстрел

Правозащитники из Gulagu.net сообщили, что к ним на горячую линию в воскресенье поступило сообщение от жены заключенного из ИК-3 в Калужской области Виктора Севальнева. Она рассказала, что его увозят из госпиталя на расстрел.

По ее словам, его вместе с несколькими сотнями заключенных вывезли в «лагерь слаживания»‎ под Луганском и включили в состав 7 мотострелковой роты военной части №08807 «ЛНР»‎. Севальнев после этого попал в госпиталь и оттуда позвонил жене — по его словам, его вывозят из палаты на расстрел.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин выснил, что Севальнева отправили воевать в составе 7-ой роты, командира роты убили, и заключенного назначили командиром этого подразделения. Он получил множество ранений и контузию, но в строй его заставляла вернуться месть — его родной сын погиб в одном из боев. Сына также завербовали из ИК-3.

Подразделение Севальнева понесло большие потери, около половины бойцов погибли, остальные разбежались. По словам заключенного, из госпиталя его приехали забирать представители спецслужб, чтобы доставить в штаб и там расстрелять.

Правозащитники отметили, что Севальнев обращался к ним уже второй раз — первый раз ему нужна была помощь из-за избиений в колонии в июле этого года. В Украину их этапировали в ночь с 3 на 4 октября. В «лагере слаживания»‎ им выдали военную форму, оружие и сообщили, что «по решению верховного главнокомандующего В.В.Путина они направляются в в/ч 08807»‎.

«Фактически Севальнев решил сбежать из пыточной зоны, где его жестоко били, на войну, подписал контракт с Минобороны, дал согласие на участие в войне, а также расписку о неразглашении… К сожалению, он принимал участие в войне в качестве наемника, он стал незаконным комбатантом и даже командиром одного из секретных подразделений ВС РФ, получал ранения и деньги, убивал и участвовал в военной и подлой агрессии против Украины, притом что в ИК-3 над ним издевались и его били россияне, а не украинцы»‎, — пишут правозащитники.

Они добавили, что не пытаются защитить «светлый образ»‎ Севальнева, а защищают право на жизнь и выступают против внесудебных расстрелов заключенных, казней и убийств.