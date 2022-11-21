Трех офицеров ФСБ, обвиняемых в мошенничестве, оправдал военный суд

Второй западный окружной военный суд оправдал трех офицеров управления авиации ФСБ России, пишет ТАСС. Их обвиняли в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, но суд почитал, что в деле нет состава преступления.

По словам адвоката одного из фигурантов дела Романа Ижокина, суд оправдал офицеров Юрия Кравченко, Сергея Романова, Артема Сохина и предпринимателя Вазгена Бабаханяна.

Кравченко служил начальником шестого отдела управления авиации ФСБ, Сохин был его заместителем, а Романов — подчиненным. Военная прокуратура считала, что они причастны к хищению 63,5 млн рублей по контрактам, заключенным в 2017-2019 годах. Обвинение просило по 6,5 и 7,5 лет колонии с лишением офицерских званий. По договорам компания ООО «АсСтрой»‎ должна была поставить ФСБ сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов в Воркуте. Обязательства по контракту не были исполнены.

Офицеры не признали вину. По их словам, они старались занизить стоимость контакта, а не завысить. И у них была возможность заключить договоры на 90 млн рублей, но они выбрали меньшую цену, чтобы сэкономить бюджетные деньги.

В агентстве также добавили, что оправдательный приговор вынес судья Даниил Логачев. Он в 2013 году оправдал командира АПЛ К-152 «Нерпа»‎ капитана первого ранга Дмитрия Лаврентьева и трюмного машиниста старшину Дмитрия Гробова. Они обвинялись в причастности к несанкционированному срабатыванию системы пожаротушения на подводной лодке, в результате чего погибли 20 членов экипажа.