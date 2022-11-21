NYT подтвердила подлинность видео с предполагаемым расстрелом российских военнопленных

Журналисты The New York Times подтвердила подлинность видео, на котором убивают российских военнопленных. Минобороны России настаивает, что их расстреляли украинские военнослужащие. ООН и Киев сообщили, что изучат видео.

NYT подчеркивает, что по видео непонятно, при каких обстоятельствах погибли военные. Однако медицинский эксперт правозащитной организации Physicians for Human Right Рохини Хаар сказал, что военные лежали на земле и фактически были военнопленными. Большинство убиты выстрелом в голову.

«Есть лужи крови. Это указывает на то, что тела просто оставили там. Вероятно, никто не пытался их забрать или помочь им», — сказал Хаар.

Если их убили действительно украинские военные, добавила эксперт по военным Ива Вукушич, то возможно их действия были правомерными. По записи нельзя точно установить, были ли россияне убиты в ходе перестрелки. Если перестрелка при сдаче в плен действительно была, то действия стрелка можно расценить как «вероломство», поскольку Женевская конвенция запрещает имитировать капитуляцию для нанесения удара по противнику.