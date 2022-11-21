Мобилизованные из Приморья: из 120 человек 19 выживших

SOTA поговорила с родственницей мобилизованного из Приморского края, который участвовал в боях на Павловку вместе с морпехами из 155-й отдельной бригады. По ее словам, потери в подразделении были почти 90% — из 120 человек выжили 19.

Мужчину мобилизовали в сентябре, а на передовой он был уже в октябре. Он рассказал жене о штурме Павловки в конце октября, потом у него пропала связь. Сейчас он находится на реабилитации в санатории две недели, после чего его вернут на фронт.

Ее муж рассказал также о плохом снабжении: солдаты пили воду из луж и питались только грецкими орехами или доедали остатки еды из подвалов. По его словам, он похудел на 30 килограммов с момента отправки на фронт, поседел.

О потерях сообщали и морпехи в своем письме к губернатору Приморья Олегу Кожемяко. Однако глава региона посчитал это украинской провокацией, но потом пообещал разобраться. Большие потери потом опровергали Минобороны и Кожемяко, который публиковал видео с бойцами на передовой и сообщал о хорошем самочувствии раненых. По данным министерства потери морпехов не превышали 1% боевого состава и 7% ранеными. 14 ноября Минобороны РФ объявило о взятии Павловки.