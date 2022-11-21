Военные в Иране обстреляли базу оппозиции в Курдистане

Reuters сообщил, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) ранним утром понедельника обстрелял штаб-квартиру «диссидентских групп» в Иранском Курдистане. Оппозиционеров атаковали с беспилотника и с помощью ракет. ISW добавил, что власти Ирана вынесли вчера шестой смертный приговор оппозиционеру.

Судебные органы Тегерана 20 ноября приговорили к смертной казни арестованного протестующего за его предполагаемую роль в ранении члена «Басидж» (одно из подразделений КСИР. — NT) на демонстрации против режима в Западном Тегеране. Это шестой протестующий, которого иранские власти приговорили к смертной казни за участие в антиправительственных митингах.

По данным ISW, верховный лидер аятолла Али Хаменеи издал директиву о насильственном подавлении протестов против режима. Документ не опубликован. К этому же призывали несколько высокопоставленных чиновников, в том числе президент Ирана Эбрагим Раиси — он говорил, что ответственные лица должны принять срочные и решительные меры против «бунтовщиков», и возложил вину за беспорядки на Запад. Жесткий ответ он обещал «при малейшем намеке [верховного] лидера». Вероятнее всего насилие над протестующими Хаменеи одобрил.

Иранский Курдистан стал одним из центров оппозиции после смерти Махсы Амини 16 сентября. Ее задержала полиция нравов за «неправильное» ношение хиджаба, из отдела полиции она попала в реанимацию и умерла. Это вызвало общенациональные протесты по всей стране. На выходных протесты прошли как минимум в 18 городах восьми провинций.