Close

#Новости

Число погибших при взрыве газа на Сахалине увеличилось до 10 человек

21.11.2022

Приоритетной остается бытовая версия взрыва

Число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажке в поселке Тымовское на Сахалине увеличилось до десяти человек. Среди них четверо детей. 

«Также два человека госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно», — рассказали ТАСС в экстренных службах. 

Взрыв газа в негазифицированном доме в Тымовском произошел в минувшую субботу, 19 ноября. Полностью обвалился один угловой подъезд пятиэтажного дома. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества. Причина взрыва была бытовая: взорвался баллон газа, подключенный к плите. 



Фото: СК РФ

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.