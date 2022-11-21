Число погибших при взрыве газа на Сахалине увеличилось до 10 человек

Число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажке в поселке Тымовское на Сахалине увеличилось до десяти человек. Среди них четверо детей.

«Также два человека госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно», — рассказали ТАСС в экстренных службах.

Взрыв газа в негазифицированном доме в Тымовском произошел в минувшую субботу, 19 ноября. Полностью обвалился один угловой подъезд пятиэтажного дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества. Причина взрыва была бытовая: взорвался баллон газа, подключенный к плите.

Фото: СК РФ