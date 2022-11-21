Мобилизованных в Белгородской области задержали за отказ идти воевать

«Полигон.Медиа»‎ поговорил с женой одного из мобилизованных, которого задержали в Белгородской области. По ее словам, муж отказался идти воевать.

Видео с задержанием мобилизованных вчера опубликовали в канале «Военный омбудсмен»‎ адвоката Максима Гребенюка. По его информации, это первые случаи, когда возбуждены дела по новой статье о «невыполнении приказа»‎. Однако какого именно приказа, вчера не уточняли.

Как рассказала «Полигону.Медиа»‎ Татьяна Дегтярева, ее муж Юрий Дегтярев отказал идти «на передовую», откуда он «только вернулся». Его задержали 17 ноября, сейчас он находится в Воронеже и ждет суда.

«Его мобилизовали 22 сентября, боевого опыта у него нет, только срочная служба 10 лет назад. После получения повестки мужа отвезли в город Богучар в Воронежской области. Там он пробыл около двух недель, подготовки как таковой не было», — рассказывает жена.

Ночью мобилизованных отправили в Луганскую область, рассказала Дегтярева. Там они попали под обстрел и остались без командования, после чего самостоятельно приняли решение уходить с передовой.

Потом мужчин определили в часть в Белгородской области, где их и задержали. До этого их пытались давлением и запугиванием заставить вернуться на фронт .

Дегтярева добавила, что другие мобилизованные также отказались «идти снова пушечным мясом».

«На следующий день их погрузили в «Камазы» и повезли в неизвестном направлении. По слухам, тех кто все-таки согласился, опять (отправили) на передовую, а кто нет, то куда-то в подвалы», — утверждает женщина.