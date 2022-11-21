Мобилизованных в Белгородской области задержали за отказ идти воевать

«Полигон.Медиа» поговорил с женой одного из мобилизованных, которого задержали в Белгородской области. По ее словам, муж отказался идти воевать.
Видео с задержанием мобилизованных вчера опубликовали в канале «Военный омбудсмен» адвоката Максима Гребенюка. По его информации, это первые случаи, когда возбуждены дела по новой статье о «невыполнении приказа». Однако какого именно приказа, вчера не уточняли.
Как рассказала «Полигону.Медиа» Татьяна Дегтярева, ее муж Юрий Дегтярев отказал идти «на передовую», откуда он «только вернулся». Его задержали 17 ноября, сейчас он находится в Воронеже и ждет суда.
«Его мобилизовали 22 сентября, боевого опыта у него нет, только срочная служба 10 лет назад. После получения повестки мужа отвезли в город Богучар в Воронежской области. Там он пробыл около двух недель, подготовки как таковой не было», — рассказывает жена.
Ночью мобилизованных отправили в Луганскую область, рассказала Дегтярева. Там они попали под обстрел и остались без командования, после чего самостоятельно приняли решение уходить с передовой.
Потом мужчин определили в часть в Белгородской области, где их и задержали. До этого их пытались давлением и запугиванием заставить вернуться на фронт .
Дегтярева добавила, что другие мобилизованные также отказались «идти снова пушечным мясом».
«На следующий день их погрузили в «Камазы» и повезли в неизвестном направлении. По слухам, тех кто все-таки согласился, опять (отправили) на передовую, а кто нет, то куда-то в подвалы», — утверждает женщина.