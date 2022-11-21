Sunday Times: российская нефть поступала в Великобританию после начала боев в Украине

The Sunday Times отследила танкеры и изучила торговую статистику Великобритании. Оказалось, что после начала боев в Украине в страну поступило не меньше 39 партий российской нефти на 200 млн фунтов.

Санкции в отношении морских поставок нефти вступают в силу в декабре. Однако российские ресурсы в портах оформляли как импорт из других стран. Так, несколько партий записали как прибывшие из Германии, Нидерландов, Бельгии, Польши. В некоторых случаях партии перегружали в других портах с судна на судно, что также затрудняло отслеживание страны происхождения.

Летом служба национальной статистики Британии сообщала, что в страну не поступала российская нефть. Однако журналисты отмечают, что в службе товар регистрируется по стране прибытия: то есть даже китайские товары, если они отгружены немецкой фирмой, будут отмечены как немецкие.

Такая практика может стать лазейкой для обхода санкций, опасаюсь журналисты. Бывший лидер Консервативной партии, член британского парламента Дункан Смит пообещал поднять этот вопрос в Палате общин.