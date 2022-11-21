DW* сообщила, что инициированный в 2001 году Владимиром Путиным и Герхардом Шредером германо-российский форум «Петербургский диалог»‎ прекращает работу. Его окончательно расформируют на внеочередном собрании в начале 2023 года.

Решение о роспуске приняло руководство форума. Встречи проходили каждый год до 2019 года. Исключением тогда стал 2014-й, год аннексии Крыма. После форум отменили из-за пандемии, а в 2021 году Генпрокуратура России объявила «нежелательными»‎ три немецкие НКО.

«Собрание членов «Петербургского диалога»‎ по запросу правления решает провести в 1-м квартале 2023 года еще одну внеочередную общую встречу, на которой будет принято решение о роспуске «Петербургского диалога»‎, — сказано в принятом документе на заседании 18 ноября.

Вопрос об окончательном роспуске форума вынесут на обсуждение 22 ноября. Несколько членов «Петербургского диалога»‎ уже дали понять, что не останутся в его составе.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.