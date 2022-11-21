ЦИК Казахстана: Токаев набрал 81,31% голосов

ЦИК Казахстана опубликовал предварительные итоги голосования на выборах президента Казахстана. За Касым-Жомарта Токаева проголосовало 81,31%, пишет «Казинформ»‎. За действующего президента Казахстана проголосовало 6 456 392 человека.

Его оппонент Жигули Дайрабаев набрал 3,42% голосов, Каракат Абден — 2,60%, Мейрам Кажыкен — 2,53% голосов, Нурлан Ауесбаев —– 2,22%, Салтанат Турсынбекова — 2,12%.

«Против всех»‎ проголосовало 5,8% избирателей, или 460 484 человек.

Всего бюллетени получило 69,43% от общего числа избирателей. Высокую явку на выборах отмечали наблюдатели от ОДКБ, работали на участках и наблюдатели из США, которые также высоко оценили выборы.