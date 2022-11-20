Центр «Э»‎ в Ростове проверит на экстремизм статью местного издания про Центр «Э»‎

«Кавказ.Реалии»‎* сообщил, что в Ростове-на-Дону Центр «Э»‎ (ЦПЭ) проверяет местное издание 1Rnd на экстремизм. Как рассказала главный редактор Елена Доровских, поводом стала заметка о том, что возле здания распространили антивоенные листовки.

Текст опубликовали 5 октября под заголовком «В Ростове под носом у ЦПЭ неизвестные расклеили антимобилизационные листовки»‎.

«После публикации новости довольно быстро на место приехал сотрудник регионального правительства, чтобы сорвать листовки. В центре по борьбе с экстремизмом потом попытались представить, что такого факта вообще не было — только наше сообщение об этом. Листовки ему потом показали»‎, — рассказала Доровских.

Доровских сообщила, что ее опросили, адвокат на опросе присутствовал. Она также рассказала, что назначена лингвистическая экспертиза. Ее результаты могут стать основанием для уголовного дела по статье о возбуждении ненависти либо вражды. «Возбуждать вражду»‎ к силовикам, по их мнению, могли слова «под носом у ЦПЭ»‎.

*«Кавказ.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.