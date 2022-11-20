Крымчанина приговорили к трем годам за поджог сельской администрации

ОВД-Инфо* сообщил, что жителя Крыма 25-летнего Азиза Файзуллаева приговорили к трем годам колонии. Суд признал его виновным в поджоге администрации Пушкинского сельского поселения.

Суд прошел еще 26 октября, но решение опубликовали только 17 ноября. «Зона солидарности»‎ обратила внимание на приговор сейчас.

В суде установили, что он кинул две бутылки с зажигательной смесью в здание администрации ночью 5 июня. Начался пожар в депутатской комнате, горела техника и мебель. Пострадавших нет. Файзуллаева признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК).

Азиз Файзуллаев признал вину. Он добавил, что «совершил поджог из-за несогласия с войной в Украине, где живут его родные и близкие»‎. В документах указано, что перед совершением преступления он просмотрел каналы, где показывали горящие в Украине дома.

«Патриотические каналы»‎ публиковали после задержания в июне видео с признанием Файзуллаева. Но сестра мужчины считает, что его выбили давлением.

«У меня нет сомнений в том, что на него оказывали давление. Его голос прерывается, он постоянно заламывает руки, у него темные круги под глазами, он читает готовый текст. Я знаю, как разговаривает Азиз, как он строит предложения, какие выражения он точно не использует», — рассказала его сестра.

*ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранным агентом»‎.