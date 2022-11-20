270-й день боев: главное

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина на форуме в Галифаксе сообщила, что Киев изучит видео с предположительным расстрелом российских военнопленных, пишет CNBC. Минобороны России заявило, что безоружных пленных расстреляли украинские солдаты, СК возбудил уголовное дело о жестоком обращении с военнопленными и убийстве двух и более лиц.

Стефанишина добавила, что «очень маловероятно», что короткие неполные видео могут подтвердить российскую версию. Более того, уверена вице-премьер, каждый пленный ценен для Киева, а каждый потенциально казненный российский солдат — пленный украинец, которого нельзя обменять.

Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что за два месяца в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях найдено около 700 тел погибших, 90% из которых — гражданские, сообщило УНИАН. В тех местах, откуда ушли российские войска, нашли 20 мест, где незаконно удерживали и пытали украинцев. DW * также сообщила, что за совершение военных преступлений в Украине осудили уже 12 российских военнослужащих. Обвинение предъявили 216 военнослужащим РФ, из них 17 — военнопленные, остальным обвинение предъявлено заочно.

МАГАТЭ требует немедленно остановить обстрел Запорожской АЭС. Атака, по данным организации, началась ночью и продолжается сегодня.

Эксперты МАГАТЭ сообщают о более чем дюжине взрывов в результате явного обстрела и о повреждении некоторых зданий, систем и оборудования на площадке, но ни один из них пока не критичен для ядерной безопасности. Глава организации Рафаэль Гросси заявил, что обстрелы должны прекратиться, «кто бы за ними не стоял»‎.

Стороны обвинили в обстреле друг друга. Украина считает, что российские военные разрушают возможности для подключения пятого и шестого блоков станции для производства дополнительной энергии. Российское Минобороны настаивает на планах Киева о ядерной катастрофе.

The Washington Post сообщила, что Россия будет производить у себя иранские дроны. Производство после передачи технологии и компонентов смогут запустить в течение нескольких месяцев. Источники отметили, что соглашение о производстве в России подписали в начале ноября: при этом 9 ноября в Тегеране был секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Разведка Британии пишет, что отход России от Херсона был проведен в относительно хорошем порядке по сравнению с предыдущими крупными отступлениями. По оценкам спецслужбы, во время отступления потери техники исчислялись десятками, а не сотнями, в то время как большая часть оставленного оборудования была успешно уничтожена российскими войсками. Этот относительный успех, вероятно, частично объясняется более эффективным единым оперативным командованием генерала Сергея Суровикина. Тем не менее силы по-прежнему расколоты плохим руководством младшего и среднего звена, а также постоянным замалчиванием. Например, в последние месяцы две роты, подчиненные Восточному военному округу, бежали после гибели командира. Другие офицеры, вероятно, солгали, пытаясь скрыть инцидент.

Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут об укреплении российских позиций в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. Сюда перебрасывают отступивших из Херсона военнослужащих. Группировка российских войск в Мариуполе выросла с 10 тыс. до 15 тыс. военных..

В ISW также писали об иранских беспилотниках и решении локализовать производство в России. Однако аналитики пока не знают, чем и как Россия будет рассчитываться за эти технологии.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.