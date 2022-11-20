270-й день боев: главное

- Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина на форуме в Галифаксе сообщила, что Киев изучит видео с предположительным расстрелом российских военнопленных, пишет CNBC. Минобороны России заявило, что безоружных пленных расстреляли украинские солдаты, СК возбудил уголовное дело о жестоком обращении с военнопленными и убийстве двух и более лиц.
Стефанишина добавила, что «очень маловероятно», что короткие неполные видео могут подтвердить российскую версию. Более того, уверена вице-премьер, каждый пленный ценен для Киева, а каждый потенциально казненный российский солдат — пленный украинец, которого нельзя обменять.
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Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что за два месяца в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях найдено около 700 тел погибших, 90% из которых — гражданские, сообщило УНИАН. В тех местах, откуда ушли российские войска, нашли 20 мест, где незаконно удерживали и пытали украинцев. DW* также сообщила, что за совершение военных преступлений в Украине осудили уже 12 российских военнослужащих. Обвинение предъявили 216 военнослужащим РФ, из них 17 — военнопленные, остальным обвинение предъявлено заочно.
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МАГАТЭ требует немедленно остановить обстрел Запорожской АЭС. Атака, по данным организации, началась ночью и продолжается сегодня.
Эксперты МАГАТЭ сообщают о более чем дюжине взрывов в результате явного обстрела и о повреждении некоторых зданий, систем и оборудования на площадке, но ни один из них пока не критичен для ядерной безопасности. Глава организации Рафаэль Гросси заявил, что обстрелы должны прекратиться, «кто бы за ними не стоял».
Стороны обвинили в обстреле друг друга. Украина считает, что российские военные разрушают возможности для подключения пятого и шестого блоков станции для производства дополнительной энергии. Российское Минобороны настаивает на планах Киева о ядерной катастрофе.
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The Washington Post сообщила, что Россия будет производить у себя иранские дроны. Производство после передачи технологии и компонентов смогут запустить в течение нескольких месяцев. Источники отметили, что соглашение о производстве в России подписали в начале ноября: при этом 9 ноября в Тегеране был секретарь Совбеза Николай Патрушев.
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Разведка Британии пишет, что отход России от Херсона был проведен в относительно хорошем порядке по сравнению с предыдущими крупными отступлениями. По оценкам спецслужбы, во время отступления потери техники исчислялись десятками, а не сотнями, в то время как большая часть оставленного оборудования была успешно уничтожена российскими войсками. Этот относительный успех, вероятно, частично объясняется более эффективным единым оперативным командованием генерала Сергея Суровикина. Тем не менее силы по-прежнему расколоты плохим руководством младшего и среднего звена, а также постоянным замалчиванием. Например, в последние месяцы две роты, подчиненные Восточному военному округу, бежали после гибели командира. Другие офицеры, вероятно, солгали, пытаясь скрыть инцидент.
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Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут об укреплении российских позиций в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. Сюда перебрасывают отступивших из Херсона военнослужащих. Группировка российских войск в Мариуполе выросла с 10 тыс. до 15 тыс. военных..
В ISW также писали об иранских беспилотниках и решении локализовать производство в России. Однако аналитики пока не знают, чем и как Россия будет рассчитываться за эти технологии.
*DW Минюст России считает «иностранным агентом».