Силуанов: документ о репарациях не имеет юридической силы

Министр финансов России Антон Силуанов в эфире «России-24»‎ сказал, что резолюция Генассамблеи ООН о репарациях не имеет юридической силы, и это лишь политическое решение.

«Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения», — сказал Силуанов.

Ранее документ критиковал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. Он назвал его «юридически ничтожным»‎, а регистрацию ущерба и выплат — «грабежом российских золотовалютных резервов»‎. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также сказал, что к документу будут относиться как не имеющему юридической силы, и Россия ничего не будет восстанавливать за пределами страны.

14 ноября Генассамблея ООН приняла документ о возмещении Украине ущерба от боевых действий. Доказательства ущерба и вреда будут регистрировать в международном реестре. Документ поддержали 94 страны, против проголосовали 14 стран, 73 — воздержались. Не поддержали репарации Эритрея, КНДР, Зимбабве, Китай, Белоруссия, Багамы, Куба, Центральноафриканская Республика, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа и Сирия.