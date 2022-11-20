МАГАТЭ требует прекратить обстрелы Запорожской АЭС

МАГАТЭ требует немедленно остановить обстрел Запорожской АЭС. Атака, по данным организации началась ночью и продолжается сегодня.

Эксперты МАГАТЭ сообщают о более чем дюжине взрывов в результате явного обстрела и повреждении некоторых зданий, систем и оборудования на площадке, но ни один из них пока не критичен для ядерной безопасности.

«Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно остановиться. Вы играете с огнем!» Генеральный директор повторил свой настоятельный призыв к Украине и России согласовать и внедрить зону ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС как можно скорее: «Я не сдамся, пока эта зона не станет реальностью», — опубликовали призыв главы организации Рафаэля Гросси в Twitter МАГАТЭ.

По данным «Энергоатома», российские войска пытаются разрушить оборудование, необходимое для запуска пятого и шестого энергоблоков. Это не позволит генерировать дополнительную энергию для Украины зимой.

«Росэнергоатом»‎ сообщал о 15 прилетах на Запорожской АЭС. По информации советника гендиректора компании Рената Карчаа, ВСУ обстреляли спецкорпус №2, где хранится отработанное ядерное топливо.

По версии Минобороны, по территории ЗАЭС выпустили более 20 снарядов.

«В течение 19 ноября артиллерией ВСУ по территории атомной станции выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Утром 20 ноября украинские войска дважды обстреляли территорию атомной станции. С 9.15 до 9.45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три — попали между четвертым и пятым энергоблоками и один — в крышу спецкорпуса №2. С 10 часов до 10.10 минут зафиксировано еще два снаряда, выпущенных по линии электропередачи, которая питает электростанцию»‎, — рассказали в Минобороны.

Фото: РИА «Новости».