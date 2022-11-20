В Колорадо-Спрингс произошла стрельба в гей-клубе

Reuters сообщил, что в результате стрельбы в ночном гей-клубе Club Q в субботу вечером в Колорадо-Спрингс пять человек погибли и 18 получили ранения. Подозреваемый находится в больнице под стражей.

Лейтенант полиции Колорадо-Спрингс Памела Кастро рассказала, что в клубе был один человек, предположительно подозреваемый. О его мотивах она ничего не сказала.

В Club Q в соцсетях опубликовали обращение о том, что они «опустошены бессмысленным нападением на наше сообщество».

«Мы благодарим за быструю реакцию героических клиентов, которые усмирили преступника и прекратили эту атаку ненависти», — добавили в заявлении клуба.