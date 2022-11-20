После доноса о «пропаганде ЛГБТ»‎ в Новосибирске отменили спектакль

Новосибирский Первый театр отменил детский спектакль «Принцесса и людоед»‎ после доноса жителей на «пропаганду ЛГБТ»‎. Официальной причиной отмены спектакля стали «технические неполадки»‎, пишет «7*7»‎.

В «Принцессе и людоеде»‎ все актеры — мужчины. И роль принцессы также исполнил мужчина с усами. Новосибирцы написали донос в областной минкульт, заподозрив в этом «пропаганду ЛГБТ»‎. В министерстве обещали собрать комиссию по этике и проверить возможные нарушения, сообщила режиссер Полина Кардымон.

Следующий показ должен состояться 10 декабря, о его отмене пока не сообщалось.

Фото: Первый театр.