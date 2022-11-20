Слова «мир»‎ и «война»‎ начали глушить в песнях на телевидении

«Холод»‎ обратил внимание на то, что в эфире канала МУЗ-ТВ заглушили слова «мир» и «война» в песне «Гостей из будущего» «Всё решено»‎.

Песню исполняли с 2004 года. Сегодня кавер на нее исполнила певица Zivert в программе «Битва поколений», где молодые артисты соревнуются со звездами. Звук убрали на строке «Мы голосуем за мир, но снова в моде война». Ведущий не смог объяснить произошедшее.

Позже RTVi нашли еще одну «заглушенную»‎ песню: на канале ТНТ. В шоу «Новые танцы» исполнили номер под песню «Как не быть молоком» Саввы Розанова. Звук убрали на строчке «немыслимые дети, прошедшие войну» на слове «война».