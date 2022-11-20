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#Новости

WP: Россия будет производить иранские дроны

20.11.2022

Производство откроют на российской территории

The Washington Post сообщила, что Россия будет производить у себя иранские дроны. По данным западных спецслужб, соглашение подписали в начале ноября. В тоже время, 9 ноября, в Тегеране был секретарь Совбеза Николай Патрушев.

По данным трех источников, Иран передаст России инструкции и компоненты для производства. Запустить выпуск дронов можно будет в течение нескольких месяцев. 

Ирану такое соглашение позволит избежать санкций, которые уже применили несколько стран за поставки аппаратов Москве. 

Кремль отрицает использование в Украине иранских дронов. Однако их регулярно сбивают ВСУ, а источники WP отметили, что всего было использовано не менее 400 беспилотников. Продажу беспилотников подтверждали и в Иране, но до начала боев в Украине. 



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