WP: Россия будет производить иранские дроны

The Washington Post сообщила, что Россия будет производить у себя иранские дроны. По данным западных спецслужб, соглашение подписали в начале ноября. В тоже время, 9 ноября, в Тегеране был секретарь Совбеза Николай Патрушев.

По данным трех источников, Иран передаст России инструкции и компоненты для производства. Запустить выпуск дронов можно будет в течение нескольких месяцев.

Ирану такое соглашение позволит избежать санкций, которые уже применили несколько стран за поставки аппаратов Москве.

Кремль отрицает использование в Украине иранских дронов. Однако их регулярно сбивают ВСУ, а источники WP отметили, что всего было использовано не менее 400 беспилотников. Продажу беспилотников подтверждали и в Иране, но до начала боев в Украине.