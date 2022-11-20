Вулкан Шивелуч на Камчатке начал извергать лаву

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщил, что вулкан Шивелуч на Камчатке начал выбрасывать лаву. За сутки были зафиксированы два пепловых выброса — самый мощный на высоту до 5 километров над уровнем моря.

Извержение началось после землетрясения. Ученые сообщили, что вулканическая деятельность угрожает безопасности авиаперевозок в этом районе. Пепловый шлейф распространился на 10 километров на восток. Ближайшие поселок Ключи находится в 50 километрах к югу, а Петропавловск-Камчатский — в 450 километрах.

Вулканологи также прогнозируют выбросы пепла на 10-15 километров в любой момент.

Шивелучу присвоен оранжевый уровень опасности — предпоследний. Его активность вызывает повышенное беспокойство. Тот же уровень опасности у вулкана Эбеко на Курильских островах.