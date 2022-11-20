Мобилизованные из Томска бунтовали из-за запретов на увольнения и лжи чиновников

«Можем объяснить»‎ выяснили подробности бунта мобилизованных из Томской области, о котором стало известно 18 ноября. Резервисты жаловались на то, что им запретили увольнительные, а также на вранье чиновников.

По данным канала, бунт произошел в палаточном лагере в Чебаркуле (Челябинская область). Мужчины жаловались на вранье о помощи новобранцам, бардаке в учебном центре и отсутствие подготовки.

«Нам, бл***, офицеры врали в лицо, что мы тероборона, а сегодня оказывается, мы стрелковая рота, мы штурмовики бл***. Мы автомат за две недели не видели. Пришли на полигон пометать гранаты. Сказали гранат нету на.... », — возмущается мобилизованный.

Журналист Андрей Серафимов рассказал, что перед бунтом были выходные и мало кто вернулся в палаточный лагерь. После этого командование ограничило «выход»‎ в увольнительные. Также мобилизованные говорили, что командование не выделило автобусов для перевозки, и некоторым пришлось по 10 км идти пешком по морозу.

После бунта лагерь посетил томский губернатор Владимир Мазур. Он похвалил условия в учебном центре, передал гуманитарную помощь. Но о возмущениях промолчал. Видео опубликовал местный житель под новостью о его визите, но вскоре запись из комментариев удалили. Однако увольнительные разрешили.

Источники также рассказали, что часть резервистов уехала в Украину в составе ЧВК «Вагнер»‎, остальные пока остаются в учебном лагере.