Telegram-канал «Москва против мобилизации» опубликовал фотографии пробного ЕГЭ по русскому языку.

Задания предлагают выполнить по тексту о «несокрушимой бригаде народной милиции ЛНР»‎ современного писателя‎ Дениса Прохора «Танк по имени Лютик»‎.

«Мятежевойну русский солдат переосмыслил для себя не так, как от него ожидали кровожадная «мировая общественность» и такие же яркие, как и лживые, обложки журнала «Time»‎, но Мариуполь не Ракка, русские — воины, а не мясники с перепуганными мозгами», — пишет Прохор.

В тексте есть и слова о боевой технике в жилых домах и на детских площадках, о том, что «несокрушимая бригада народной милиции ДНР»‎ ломала врага в Мариуполе, живых людей использовали вместо снарядов и другие подобные отсылки к Украине.