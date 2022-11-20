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#Новости

В ЕГЭ включили текст с отсылками к боям в Украине

20.11.2022

Задания предлагают выполнить по тексту «современного писателя»‎ Дениса Прохора

Telegram-канал «Москва против мобилизации» опубликовал фотографии пробного ЕГЭ по русскому языку. 

Задания предлагают выполнить по тексту о «несокрушимой бригаде народной милиции ЛНР»‎ современного писателя‎ Дениса Прохора «Танк по имени Лютик»‎.

«Мятежевойну русский солдат переосмыслил для себя не так, как от него ожидали кровожадная «мировая общественность» и такие же яркие, как и лживые, обложки журнала «Time»‎, но Мариуполь не Ракка, русские — воины, а не мясники с перепуганными мозгами», — пишет Прохор. 

В тексте есть и слова о боевой технике в жилых домах и на детских площадках, о том, что «несокрушимая бригада народной милиции ДНР»‎ ломала врага в Мариуполе, живых людей использовали вместо снарядов и другие подобные отсылки к Украине.



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