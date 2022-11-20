В ЕГЭ включили текст с отсылками к боям в Украине

Telegram-канал «Москва против мобилизации» опубликовал фотографии пробного ЕГЭ по русскому языку.
Задания предлагают выполнить по тексту о «несокрушимой бригаде народной милиции ЛНР» современного писателя Дениса Прохора «Танк по имени Лютик».
«Мятежевойну русский солдат переосмыслил для себя не так, как от него ожидали кровожадная «мировая общественность» и такие же яркие, как и лживые, обложки журнала «Time», но Мариуполь не Ракка, русские — воины, а не мясники с перепуганными мозгами», — пишет Прохор.
В тексте есть и слова о боевой технике в жилых домах и на детских площадках, о том, что «несокрушимая бригада народной милиции ДНР» ломала врага в Мариуполе, живых людей использовали вместо снарядов и другие подобные отсылки к Украине.