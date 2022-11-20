The Insider: в ФСО готовятся к защите Путина от переворота

The Insider* опубликовал расследование о том, что за тактические учения прошли 26 октября в Москве. Оказалось, что это была часть операции ФСО по защите Владимира Путина от переворота и подготовки ФСО к режиму военного времени. В распоряжении редакции оказался проект секретного «Плана морально-психологического обеспечения перевода Оперативного управления ФСО с мирного на военное время».

В спецслужбе считают, что личный состав нужно готовить к «массированной идеологической атаке». За план операции отвечает замдиректора ФСО генерал Александр Комов. Источники сообщили, что он не только бдителен, но и прислушивается к советам астрологов, черных магов и экстрасенсов.

По данным журналистов, в ФСО считают, что для атаки на личный состав враг использует СМИ, соцсети, религиозные организации, гипноз, пси-генераторы и даже некие «предметы повседневного обихода в подготовленной упаковке».

Противопоставить такому воздействию хотят контрвнушение, еженедельные политзанятия, коллективный поход в храм и выявление офицеров с неустойчивой психикой и неадекватной реакцией. В плане предупреждают, что в случае переворота у некоторых защитников Кремля могут возникнуть: подавленность, замкнутость, неуверенность в правильности действий начальства, чувство страха и беспокойство за свою жизнь.

Личный состав будут информировать о внутренней и международной обстановке. Моральное состояние сотрудников будут мониторить и при необходимости доносить на офицеров. Также организуют совместные экскурсии в зал славы ФСО и соборы. Особенно внимательно будут работать с молодыми, «склонными к нервно-психической неустойчивости»‎ сотрудниками.

*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией»‎.