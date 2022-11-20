Reuters: Трамп не заинтересован в возвращении в Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в возвращении в Twitter. Ранее ему ограничили доступ к странице за подстрекательство к насилию, пишет Reuters. Илон Маск решил восстановить страницу Трампа.

В субботу Илон Маск на своей странице в Twitter провел опрос среди подписчиков: нужно ли восстанавливать доступ Дональду Трампу к платформе. Поучаствовали в опросе около 15 млн человек, из которых 51,8% высказались за восстановление.

У Трампа в Twitter больше 88 млн подписчиков. Доступ к платформе он потерял 8 января 2021 года.

«Я не вижу для этого (возвращение в Twitter. — NT) никаких причин», — сказал Трамп.

Он добавил, что будет использовать свою платформу Truth Social: приложение, которое разработал его стартап Trump Media & Technology Group (TMTG).

После прихода в Twitter Илона Маска многие рекламодатели были обеспокоены переменами в компании. Новый владелец вдвое сократил штат, массово уволились инженеры. Если Трамп вернется в Twitter, этот шаг вызовет вопросы о его приверженности Truth Social, а также новую волну беспокойства среди рекламодателей в тех компаниях, которые следят за разжиганием ненависти в соцсети.