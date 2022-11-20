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#Новости

Волгоград навсегда могут переименовать в Сталинград

20.11.2022

Жителям обещают референдум

«Говорит НеМосква»‎ сообщает, что в Волгограде всерьез задумались над переименованием города в Сталинград. Просьбу властям передали в городском обществе ветеранов Второй мировой войны. 

Волгоград на один день уже переименовывали в Сталинград. Вчера губернатор Андрей Бочаров пообещал создать общественный совет, который изучит мнение жителей о возвращении городу «легендарного героического имени». Власти считают, что сейчас «недруги стараются снизить влияние Сталинградской битвы», а руководитель городской ячейки ветеранов Александр Струков сказал, что сейчас нужно «восстановить историческую справедливость». 

Власти области объяснили, что после изучения мнения жителей, если большинство поддерживают переименование, то в городе проведут референдум. 

Но в соцсетях жители высказались против такой инициативы. В городе несколько недель назад прорвало коллектор и улицы залило нечистотами. Аварию устраняли больше недели, людям приходилось набирать дождевую воду на крышах домов. 



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