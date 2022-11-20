Наблюдатели ОДКБ отмечают высокую явку на выборах в Казахстане

Сегодня Казахстан выбирает президента страны. По данным наблюдателей от ОДКБ, явка избирателей высокая. ЦИК отмечал, что к 12:00 бюллетени получили около 38,55% граждан, пишет «Казинформ»‎.

Выборы внеочередные: их назначили в ответ на требования оппозиции во время кровопролитных протестов в январе этого года. Также в Конституцию страны внесены изменения, и теперь президент имеет право избираться на один семилетний срок. Правда, на внеочередных выборах срок президентства составит пять лет, а уже на следующих — семь.

Наблюдатели сообщили, что к 10 утра почти на всех посещенных участках явка составила 10%. Перед открытием некоторых участков наблюдались очереди из желающих проголосовать. Высоко оценил выборы и старший научный сотрудник Wikistrat Global Consultancy, член Миссии независимых наблюдателей от США Ричард Уильям Вайц.

«Мы следим за выборами сегодня и следили за организационным процессом вчера. У нас были встречи со всеми важными политическими силами, которые участвуют в процессах. Мы были в штабах кандидатов, встречались с разными структурами. Хочу сказать, что сегодня утром наблюдательная группа ОДКБ начала работу на участках. Мы хотим отметить большую явку. Фактически в 10 утра на всех участках, где мы были, явка составила уже более 10%», — сказал координатор парламентской ассамблеи ОДКБ Вагаршак Акобян. Он добавил, что надеется на большую демократизацию страны после выборов.

На пост президента баллотируются действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, Нурлан Ауесбаев, Мейрам Кажыкен, Жигули Дайрабаев, Каракат Абден, Салтанат Турсынбекова. Но в победе Токаева мало кто сомневается: остальные кандидаты малоизвестны и не имеют признания в политике.

«Радио.Свобода»‎* пишет, что за несколько дней до голосования КНБ Казахстана сообщил о задержании семи человек, которые якобы планировали массовые беспорядки в день выборов. У подозреваемых изъяли оружие, боеприпасы и материалы для коктейлей Молотова. Генпрокуратура Казахстана 17 ноября сообщила, что в стране предотвращена попытка переворота, якобы подготовленного сторонниками живущего за границей лидера запрещенной в стране организации «Демократический выбор Казахстана»‎ Мухтара Аблязова.





*«Радио.Свобода»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.



