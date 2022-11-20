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#Новости

Турция атаковала позиции курдов в Сирии и Ираке

20.11.2022

В Анкаре заявили, что атака была предпринята, чтобы предотвратить теракты

Турецкое агентство «Анадолу»‎ сообщило, что вооруженные силы Турции провели операцию против Рабочей партии Курдистана на севере Сирии и Ирака. 

Сообщалось, что операция была направлена на ликвидацию террористической угрозы.

«Среди основных целей: предотвратить теракты против турецкого народа и силовых структур, обеспечить безопасность границ и искоренить терроризм в его истоках», — отметили в минобороны.

Под обстрелы попали города Кобани, Дарбаси, Дерик, Тель-Рифат, Шобха и Зирган. Турецкие власти добавили, что операция проведена в соответствии с правом на самооборону, предусмотренным в 51-й статье Устава ООН.



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