Турция атаковала позиции курдов в Сирии и Ираке

Турецкое агентство «Анадолу»‎ сообщило, что вооруженные силы Турции провели операцию против Рабочей партии Курдистана на севере Сирии и Ирака.

Сообщалось, что операция была направлена на ликвидацию террористической угрозы.

«Среди основных целей: предотвратить теракты против турецкого народа и силовых структур, обеспечить безопасность границ и искоренить терроризм в его истоках», — отметили в минобороны.

Под обстрелы попали города Кобани, Дарбаси, Дерик, Тель-Рифат, Шобха и Зирган. Турецкие власти добавили, что операция проведена в соответствии с правом на самооборону, предусмотренным в 51-й статье Устава ООН.