По всей Украине третий раз за неделю воздушная тревога

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В Энергоатоме утверждают, что российские войска пытаются разрушить оборудование, необходимое для запуска пятого и шестого энергоблоков. Это не позволит генерировать дополнительную энергию для Украины зимой.

«Коммерсант»‎ сообщил, что обстреливается территория Запорожской АЭС. По объектам станции зафиксировано 15 прилетов снарядов. По информfции советника гендиректора «Росэнергоатома» Рената Карчаа, ВСУ обстреляли спецкорпус №2, где хранится отработанное ядерное топливо.

По всей Украине в третий раз за неделю объявлена воздушна тревога.Новость дополняется.