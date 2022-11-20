По всей Украине третий раз за неделю воздушная тревога

UPD:
В Энергоатоме утверждают, что российские войска пытаются разрушить оборудование, необходимое для запуска пятого и шестого энергоблоков. Это не позволит генерировать дополнительную энергию для Украины зимой.
«Коммерсант» сообщил, что обстреливается территория Запорожской АЭС. По объектам станции зафиксировано 15 прилетов снарядов. По информfции советника гендиректора «Росэнергоатома» Рената Карчаа, ВСУ обстреляли спецкорпус №2, где хранится отработанное ядерное топливо.По всей Украине в третий раз за неделю объявлена воздушна тревога.
Новость дополняется.