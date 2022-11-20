В Белгородской области пострадала женщина после обстрела села Нижний Ольшанец

UPD:
Гладков уточнил, что пострадавших двое: женщина и мужчина. Они в больнице с осколочными ранениями. Он также сообщил, что повреждения есть в 10 частных домовладениях, где-то выбиты окна, где-то посекло крышу.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обстреляно село Нижний Ольшанец. Пострадала местная жительница.
Женщину доставили в больницу с осколочными ранениями нижних конечностей.
Также повреждены шесть частных домов.
Вчера «Можем объяснить» сообщили, что из-за обстрелов приграничных регионов России погибли по меньшей мере 27 человек.
Фото: Вячеслав Гладков, Шебекино.