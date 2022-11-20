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#Новости

В Белгородской области пострадала женщина после обстрела села Нижний Ольшанец

20.11.2022

Ее доставили в больницу

UPD: 

Гладков уточнил, что пострадавших двое: женщина и мужчина. Они в больнице с осколочными ранениями. Он также сообщил, что повреждения есть в 10 частных домовладениях, где-то выбиты окна, где-то посекло крышу.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обстреляно село Нижний Ольшанец. Пострадала местная жительница.

Женщину доставили в больницу с осколочными ранениями нижних конечностей. 

Также повреждены шесть частных домов. 

Вчера «Можем объяснить»‎ сообщили, что из-за обстрелов приграничных регионов России погибли по меньшей мере 27 человек. 



Фото: Вячеслав Гладков, Шебекино.



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