The Bell: экс-сотрудник пресс-службы Минобороны оказался создателем Telegram-канала «Рыбарь»

Журналисты The Bell выяснили им создателя Telegram-канала «Рыбарь» — им оказался 31-летний экс-сотрудник пресс-службы Минобороны, уроженец Владивостока Михаил Звинчук. С каналом сотрудничают структуры, связанные с Евгением Пригожиным.

На прошлой неделе журналисты опубликовали первую часть расследования. В ней они выяснили, что один из администраторов канала — московский программист Денис Щукин.

Личность второго администратора канала помог раскрыть читатель: он был знаком со Звинчуком, но не помнил его имени. Он передал журналистам его номер телефона.

После получения данных о владельце номера, оказалось, что факты из его биографии совпадают с тем, что рассказывала о себе создатель канала «Рыбарь»‎.

Так удалось подтвердить его им. Михаил Иваненко родился во Владивостоке в 1991 году, после военного училища работал в департаменте информации Минобороны как минимум до 2017 года. В это врем он организовывал визиты российских журналистов в Сирию и Ирак. Департамент, к которым он работал, возглавляет генерал Игорь Конашенков, который сейчас ведет ежедневные брифинги по ситуации в Украине.

Минобороны Иванчук покину из-за «из-за тяжелых и неблагодарных условий работы». Первое врем он вел канал сам а потом с ним начали сотрудничать связанный с Евгением Пригожиным РИА «ФАН»‎.

The Bell свзались с Звинчуком. Первоначально собеседник заявил, что его «с кем-то перепутали». Но после сообщения о присутствии его аккаунта в чате «Рыбаря» и ссылки на его ЖЖ Иванчук написал: «Боже! Лучше деанон, чем читать то, что писал 20 лет назад».









