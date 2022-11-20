Первые группы добровольцев из Курской области обучили в ЧВК «Вагнер»‎

Губернатор Курской области Роман Старовойт поделился видео «ФАН»‎. В сюжете рассказали об окончании подготовки первых групп добровольцев из Курской области в рядах ЧВК «Вагнер»‎.

Старовойт рассказал также, что недельный курс тренировок проходит в Краснодарском крае. Здесь же он опубликовал почту, на которую принимают заявки от потенциальных добровольцев.

О том, что ЧВК «Вагнер»‎ будет готовить добровольцев в Курской и Белгородской областях сообщалось 13 ноября. В пресс-службе Пригожина говорили о том, что тренировки проводят в Молькино, Краснодарского края.

«Мы с удовольствием бы обучали ополченцев хоть по всей стране, но разбирать и собирать деревянные автоматы не совсем целесообразно. Поэтому я считаю, что значительно эффективнее сделать это в уже обкатанной структуре, чем бороться с бюрократическими процедурами. Иногда проще победить ИГ, Аль-Каиду или НАТО, чем бюрократию на местах», — сообщал Пригожин.