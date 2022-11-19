269-й день боев: главное

ООН призывает расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности. Так зампред генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал видеозапись с предполагаемым расстрелом российских военнопленных в Украине.

Тем временем, Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ предложил создать международную комиссию по «расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне боевиков». СПЧ «в первую очередь» обратился к ООН и правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки, поскольку опасается, что призывы к европейским правозащитникам могу остаться без ответа или оказаться необъективными.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что обломки ракет, упавших на этой неделе в Польше, могли быть как российского, так и украинского происхождения. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

Как отмечает WP, заявление Игната свидетельствует о дальнейшем смягчении позиции Киева в отношении инцидента в Польше. Предварительные выводы следователей указывают на то, что упавшие обломки являются элементами зенитной управляемой ракеты С-300 воздушных сил Украины.

Риши Сунак совершил свой первый визит в Киев в качестве премьер-министра Великобритании. В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он объявил о выделении нового пакета военной помощи в размере 50 миллионов фунтов. Он включает в себя 125 зенитных орудий и технологии для противодействия иранским беспилотникам-камикадзе, включая радары и средства радиоэлектронной борьбы.

«Медиазона»* со ссылкой на статистику ФСИН сообщила, что число заключенных в российских колониях за два месяца сократилось на рекордные 23 тысячи человек. Как обращает внимание издание, это происходит на фоне сообщений о вербовке осужденных в ЧВК «Вагнер».

В начале августа в российских исправительных колониях содержалось почти 349 тысяч человек. К началу сентября их число сократилось на тысячу человек, а к началу ноября — на 23 тысячи человек. Таким образом, в настоящее время число заключенных составляет 325 тысяч человек.

«Медиазона»* и Би-би-си при поддержке волонтеров продолжают собирать из открытых источников информацию о российских солдатах, погибших в Украине. По состоянию на 18 ноября журналистам удалось подтвердить гибель 9001 военного, как минимум 259 из них были мобилизованными.

За последние две недели список подтвержденных погибших пополнился именами 707 человек — это самый серьезный прирост с начала боевых действий в Украине. Журналисты при этом подчеркивают, что от смерти на фронте до публичного подтверждения могут пройти недели и даже месяцы. Полученные данные не отражают реальный уровень потерь, но позволяют получить хоть какую-то информацию о погибших

С начала боевых действий по меньшей мере 27 человек погибли в результате обстрелов, воздушных атак и диверсий в приграничных районах России, подсчитал Telegram-канал «Можем объяснить». По данным журналистов, большинство атак ВСУ произошли осенью. Чаще всего люди погибают в Белгородской области — согласно открытым источникам, там погибли как минимум 22 человека. В Крыму были убиты трое — все они стали жертвами подрыва Крымского моста. При этом в Курской и Брянской областях журналисты насчитали по одному погибшему местному жителю.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам международного форума по безопасности в Галифаксе заявил, что Россия ищет не мира с Украиной, а краткосрочной передышки в боевых действиях для восстановления своих сил.

Зеленский напомнил о представленной на саммите G20 украинской формуле мира, в которой содержится десять пунктов — в том числе вывод российских войск, освобождение пленных, а также обеспечение энергетической, продовольственной и ядерной безопасности. По его мнению, добиться долгосрочного мира возможно лишь при реализации всех перечисленных условий.

Лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества приняли совместную декларацию по итогам форума в Бангкоке. В документе говорится, что большинство участников встречи «осуждают войну в Украине», но признают «наличие других мнений и оценок» ситуации.

Ранее аналогичную декларацию приняли лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) по итогам саммита на Бали. Большинство стран Группы также «решительно осудили войну в Украине», при этом в документе было отмечено, что на встрече были высказаны и «другие мнения и различные оценки ситуации и санкций» — на этой ремарке настояла Москва.

В Запорожской области порядка 17 тысяч человек остались без тепла в результате ночного обстрела региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Александр Старух.

«Следствием ночного вражеского удара по Запорожью стало нарушение теплоснабжения в одном из районов города. Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоквартирных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов», — говорится в сообщении.

Ночному обстрелу также подверглась и Днепропетровская область. Глава региона Валентин Резниченко рассказал, что российские войска расстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии Никопольскую, Марганецкую и Кировскую общины. По населенным пунктам было выпущено более 60 снарядов, жертв и пострадавших нет.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил об обстреле пункта выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области. Пострадали как минимум пять человек.

Город Шебекино в Белгородской области снова оказался под обстрелом. Удары пришлись по территории многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, при обстреле была повреждена линия электропередачи. Жертв нет.

Глава крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко призвал украинцев покинуть страну до начала зимы. Как он объяснил в интервью Би-би-си, российские атаки на объекты критической инфраструктуры могут привести к полному отключению энергосистемы страны.

«Это не чрезвычайная ситуация, когда нужно немедленно эвакуироваться, но нам нужно организовать все так, чтобы потребление было максимально эффективным. Если вы будете потреблять меньше, то госпитали с ранеными солдатами будут гарантированно получать электричество».

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News предположил, что ВСУ зайдут в Крым до конца декабря. Он выразил уверенность в том, что украинские войска зимой продолжат контрнаступление, несмотря на сложные условия, низкие температуры и истощение. При этом окончания боевых действий, по его прогнозам, можно ожидать к концу весны 2023 года.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские власти готовятся продолжать скрытую мобилизацию даже во время осеннего призыва. Аналитики считают, что это продолжение мобилизационных мероприятий приведет к еще более низкому качеству подготовки новобранцев.

Так, ISW проанализировал обсуждения в российских Telegram-каналах о подготовке Кремля ко второй волне мобилизации. Аналитики обратили внимание на распространенное в сети изображение повестки, которую вручили жителю Петербурга. В ней приказано явиться на сборы в январе 2023 года. Аналитики считают это доказательством того, что власти РФ не прекратили мобилизационные мероприятия.

*«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».