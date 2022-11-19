269-й день боев: главное

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ООН призывает расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности. Так зампред генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал видеозапись с предполагаемым расстрелом российских военнопленных в Украине.
Тем временем, Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ предложил создать международную комиссию по «расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне боевиков». СПЧ «в первую очередь» обратился к ООН и правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки, поскольку опасается, что призывы к европейским правозащитникам могу остаться без ответа или оказаться необъективными.
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Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что обломки ракет, упавших на этой неделе в Польше, могли быть как российского, так и украинского происхождения. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.
Как отмечает WP, заявление Игната свидетельствует о дальнейшем смягчении позиции Киева в отношении инцидента в Польше. Предварительные выводы следователей указывают на то, что упавшие обломки являются элементами зенитной управляемой ракеты С-300 воздушных сил Украины.
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Риши Сунак совершил свой первый визит в Киев в качестве премьер-министра Великобритании. В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он объявил о выделении нового пакета военной помощи в размере 50 миллионов фунтов. Он включает в себя 125 зенитных орудий и технологии для противодействия иранским беспилотникам-камикадзе, включая радары и средства радиоэлектронной борьбы.
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«Медиазона»* со ссылкой на статистику ФСИН сообщила, что число заключенных в российских колониях за два месяца сократилось на рекордные 23 тысячи человек. Как обращает внимание издание, это происходит на фоне сообщений о вербовке осужденных в ЧВК «Вагнер».
В начале августа в российских исправительных колониях содержалось почти 349 тысяч человек. К началу сентября их число сократилось на тысячу человек, а к началу ноября — на 23 тысячи человек. Таким образом, в настоящее время число заключенных составляет 325 тысяч человек.
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«Медиазона»* и Би-би-си при поддержке волонтеров продолжают собирать из открытых источников информацию о российских солдатах, погибших в Украине. По состоянию на 18 ноября журналистам удалось подтвердить гибель 9001 военного, как минимум 259 из них были мобилизованными.
За последние две недели список подтвержденных погибших пополнился именами 707 человек — это самый серьезный прирост с начала боевых действий в Украине. Журналисты при этом подчеркивают, что от смерти на фронте до публичного подтверждения могут пройти недели и даже месяцы. Полученные данные не отражают реальный уровень потерь, но позволяют получить хоть какую-то информацию о погибших
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С начала боевых действий по меньшей мере 27 человек погибли в результате обстрелов, воздушных атак и диверсий в приграничных районах России, подсчитал Telegram-канал «Можем объяснить». По данным журналистов, большинство атак ВСУ произошли осенью. Чаще всего люди погибают в Белгородской области — согласно открытым источникам, там погибли как минимум 22 человека. В Крыму были убиты трое — все они стали жертвами подрыва Крымского моста. При этом в Курской и Брянской областях журналисты насчитали по одному погибшему местному жителю.
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Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам международного форума по безопасности в Галифаксе заявил, что Россия ищет не мира с Украиной, а краткосрочной передышки в боевых действиях для восстановления своих сил.
Зеленский напомнил о представленной на саммите G20 украинской формуле мира, в которой содержится десять пунктов — в том числе вывод российских войск, освобождение пленных, а также обеспечение энергетической, продовольственной и ядерной безопасности. По его мнению, добиться долгосрочного мира возможно лишь при реализации всех перечисленных условий.
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Лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества приняли совместную декларацию по итогам форума в Бангкоке. В документе говорится, что большинство участников встречи «осуждают войну в Украине», но признают «наличие других мнений и оценок» ситуации.
Ранее аналогичную декларацию приняли лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) по итогам саммита на Бали. Большинство стран Группы также «решительно осудили войну в Украине», при этом в документе было отмечено, что на встрече были высказаны и «другие мнения и различные оценки ситуации и санкций» — на этой ремарке настояла Москва.
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В Запорожской области порядка 17 тысяч человек остались без тепла в результате ночного обстрела региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Александр Старух.
«Следствием ночного вражеского удара по Запорожью стало нарушение теплоснабжения в одном из районов города. Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоквартирных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов», — говорится в сообщении.
Ночному обстрелу также подверглась и Днепропетровская область. Глава региона Валентин Резниченко рассказал, что российские войска расстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии Никопольскую, Марганецкую и Кировскую общины. По населенным пунктам было выпущено более 60 снарядов, жертв и пострадавших нет.
- Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил об обстреле пункта выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области. Пострадали как минимум пять человек.
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Город Шебекино в Белгородской области снова оказался под обстрелом. Удары пришлись по территории многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, при обстреле была повреждена линия электропередачи. Жертв нет.
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Глава крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко призвал украинцев покинуть страну до начала зимы. Как он объяснил в интервью Би-би-си, российские атаки на объекты критической инфраструктуры могут привести к полному отключению энергосистемы страны.
«Это не чрезвычайная ситуация, когда нужно немедленно эвакуироваться, но нам нужно организовать все так, чтобы потребление было максимально эффективным. Если вы будете потреблять меньше, то госпитали с ранеными солдатами будут гарантированно получать электричество».
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Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News предположил, что ВСУ зайдут в Крым до конца декабря. Он выразил уверенность в том, что украинские войска зимой продолжат контрнаступление, несмотря на сложные условия, низкие температуры и истощение. При этом окончания боевых действий, по его прогнозам, можно ожидать к концу весны 2023 года.
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Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские власти готовятся продолжать скрытую мобилизацию даже во время осеннего призыва. Аналитики считают, что это продолжение мобилизационных мероприятий приведет к еще более низкому качеству подготовки новобранцев.
Так, ISW проанализировал обсуждения в российских Telegram-каналах о подготовке Кремля ко второй волне мобилизации. Аналитики обратили внимание на распространенное в сети изображение повестки, которую вручили жителю Петербурга. В ней приказано явиться на сборы в январе 2023 года. Аналитики считают это доказательством того, что власти РФ не прекратили мобилизационные мероприятия.
*«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».